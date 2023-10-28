Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Ивановской области

Фото: МЧС Ивановской области

Автобус рейса Нижний Новгород — Иваново опрокинулся в кювет в Ивановской области, сообщили в Telegram-канале МЧС по региону. По предварительным данным, в результате пострадали шесть человек.

Деблокировать никого не пришлось. Пожарные помогли выбраться из автобуса пассажирам, также оказали помощь медикам с пострадавшими, — сообщили в МЧС.

ДТП произошло недалеко от населенного пункта Окульцево. По словам водителя, в автобусе находился 21 человек. Движение в результате аварии нарушено не было.

МЧС показало кадры с места. На них видно перевернутый на бок автобус, машины скорой и пожарных. Спасатели оказывали людям первую помощь, одного из пострадавших погрузили на носилки.

Накануне вечером в Москве маршрутный автобус столкнулся с черным BMW, после чего влетел в столб. Авария произошла в районе станции метро «Марксистская» и улицы Таганской. СМИ публиковали кадры с места, на которых видно разбитую черную BMW с мигалкой. По данным Mash, водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в автобус. СМИ писали, что в результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса и водитель BMW, врачи осмотрели их на месте и доставили в больницу.