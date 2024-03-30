Автобус с людьми ушел под воду на Алтае МЧС: в Алтайском крае автобус затонул в заполненном талыми водами кювете

Фото: t.me/s/mchs_official

Пассажирский автобус съехал с трассы в заполненный талыми водами кювет в Алтайском крае в ночь на субботу, 30 марта, сообщило управление МЧС России по региону. Как уточнили в ведомстве, всего в салоне находились девять человек, людей удалось спасти.

Ночью в Волчихинском районе произошел съезд с трассы пассажирского автобуса «Барнаул-Ключи» в кювет, заполненный водой. В автобусе находилось девять человек. Люди были оперативно эвакуированы из автобуса, — заявили в МЧС.

В ведомстве отметили, что в регионе наблюдается активное таяние снега, из-за чего произошло уже два инцидента, где потребовалась помощь спасателей. Так, в районе села Шилово водитель «Нивы» проигнорировал запрещающие знаки и решил проехать по затопленной дороге, в результате чего машину снесло потоком воды. Автомобилиста удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге были затоплены по меньшей мере пять магазинов, расположенных в подвале дома на Серебристом бульваре. Людям пришлось откачивать воду насосами и вручную.