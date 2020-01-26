https://static.news.ru/photo/cfec0e90-4032-11ea-a58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs04/vk.com

Автобус, перевозивший 45 граждан Монголии из Улан-Батора в Казахстан, съехал с трассы в кювет возле села Контошино Косихинского района Алтайского края. По предварительным данным, пострадавших нет.

В автобусе находились 47 человек, 45 из них — граждане Монголии, а также два водителя, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Погодные условия в регионе сложные, действует штормовое предупреждение, однако дорожники утверждают, что трасса была расчищена и обработана противогололёдными материалами. Как сообщает Altapress, всех пассажиров оперативно доставили в придорожную гостиницу, там они дожидались, пока автобус вытащат и произведут сервисный осмотр. После этого движение по маршруту было продолжено.

Как писал NEWS.ru, автобус, следующий из Тюмени в Тобольск, и автокран столкнулись в Тюменской области. ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. По данным областного управления ГИБДД, в результате аварии пострадали семь человек. Автокран при обгоне выехал на встречную полосу, задев автобус. От удара транспортное средство улетело в кювет.