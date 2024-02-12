Автобус с детьми съехал в кювет под Псковом

Фото: t.me/mchs_official

Автобус с детьми попал в ДТП в районе деревни Новгородки, расположенной в Псковской области, сообщили NEWS.ru в региональном управлении МЧС России. По данным пресс-службы ведомства, водитель автобуса попытался уйти от столкновения с большегрузом, в результате чего машина вылетела в кювет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе восемь детей.

Вблизи деревни Новгородки на 379-м километре ФАД Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Дети направлялись на экскурсию в Псков, — заявили в МЧС.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают 22 сотрудника МЧС и семь единиц спецтехники.

Как сообщалось ранее, в Тымовском районе Сахалинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека и еще двое получили травмы. По данным ГАИ, водитель одного из автомобилей находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением, выехав на встречную полосу и столкнувшись с другой машиной. По факту произошедшего проводится проверка.

Смертельное ДТП также произошло в Ростовской области. Как сообщили в МЧС России, в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля погибла женщина. Еще четыре человека получили травмы, они госпитализированы.