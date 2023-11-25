Автобус с детьми съехал в кювет на трассе в Калужской области Шесть детей пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки под Калугой

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Авария с участием автобуса и легкового автомобиля Renault Logan произошла на автодороге Малоярославец — Боровск в Калужской области, сообщила пресс-служба регионального МВД. По предварительной информации, водитель легковушки допустил столкновение с маршруткой, в результате чего последняя съехала в кювет. В происшествии пострадали шесть детей, водитель Renault погиб.

По предварительной информации, в районе д. Уваровское Боров­ского района водитель автомобиля Renault Logan допустил столкно­вение с автобусом, который следовал из города Калуги в Боровский район. В результате столкновения автобус съехал в кюве­т. По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомаш­ины «Рено» погиб. Пост­радали шесть несовершенн­олетних, которые еха­ли в автобусе, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аварии с участием пассажирского автобуса и фуры около деревни Вархи Витебской области Белоруссии. В результате происшествия пострадали шесть человек, у водителя переломаны ноги. Все пострадавшие были госпитализированы. Всего в автобусе находились 26 человек, большинство из которых отделались испугом. Они самостоятельно покинули транспорт после аварии.