Автобус с детьми попал под обстрел ВСУ Журналист Курлаева: автобус с детьми из Запорожья попал под обстрел ВСУ в районе Чонгарского моста

Фото: МО Украины

Журналист Ольга Курлаева сообщила в своем Telegram-канале, что автобус с детьми из Запорожской области попал под обстрел украинский войск в районе Чонгарского моста. По ее сведениям, никто из них не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Журналист уточнила, что в автобусе находились дети из прифронтовых районов, в том числе из города Васильевки. Они ехали на отдых в Евпаторию.

Об обстреле Чонгарского моста ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, отметил, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. По его словам, под огонь ВСУ попала не только переправа, но и школа в поселке Чонгар.

Сальдо также рассказал, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Он уточнил, что украинские войска выпустили 12 ракет, девять из которых были сбиты системой ПВО. В результате обстрела погиб один мирный житель, находившийся в момент атаки на мосту.