Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26

Фото: Прокуратура Самарской области

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального Минздрава. Отмечается, что четверым оказана амбулаторная помощь, остальные госпитализированы.

Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, их состояние оценивается как средней степени тяжести, — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло в Кинельском районе в ночь на 8 апреля. Транспортное средство следовало по маршруту Казахстан — Нижний Новгород. Само происшествие случилось на 26-м километре трассы М-5 «Урал» — Муханово. Предварительно, водитель на небезопасной скорости допустил съезд автобуса в кювет с последующим опрокидыванием. На опубликованных кадрах видно, что транспорт в результате аварии получил серьезные повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ранее в аварии с участием автобуса во Владимирской области пострадали 15 человек. Пятеро из них были госпитализированы в местную районную больницу. Остальные пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены домой. Жертв удалось избежать.