Автобус с 50 рабочими перевернулся в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса, который развозил рабочих, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. В момент аварии в транспортном средстве находились около 50 человек. Пострадали 10 рабочих, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, 21 апреля 2024 года около 13:30 на 249-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье автобус «Вольво», двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, все пострадавшие — мужчины. Согласно данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга грузовик въехал в дорожное ограждение и перекрыл движение по кольцевой автомобильной дороге в обе стороны. Авария случилась в ночь на 21 апреля в районе дамбы. Водитель грузовика Scania P400, перевозившего 15 тонн щебня, не справился с управлением на 121-м километре КАД и наехал на ограждение. Пострадавших нет.