Автобус с 20 детьми опрокинулся в кювет под Ярославлем В Ярославской области два человека пострадали при опрокидывании автобуса в кювет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автобус с детьми из Струнино попал в ДТП в Ярославской области, пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В момент аварии в салоне автобуса находились 20 несовершеннолетних.

ДТП произошло в районе деревни Филимоново. По предварительной информации, водитель автобуса совершил съезд в кювет. В результате ДТП двое взрослых пассажиров доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Всего в салоне автобуса были 20 детей и 15 взрослых. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Удмуртии. Всего в салоне транспортного средства находились 17 детей и пять взрослых сопровождающих. Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком MAN. Точная информация о пострадавших не сообщается.

Также сообщалось, что в Ставропольском крае перевернулся автобус, в котором ехали школьники. В салоне автомобиля находились девять несовершеннолетних и два учителя. Водитель потерял управление над транспортным средством из-за несоответствующего участку дороги скоростного режима.