Автобус протаранил пять автомобилей в Иркутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Иркутска произошло массовое ДТП с участием автобуса и пяти автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД. Погибших и пострадавших в результате аварии нет.

Водитель автобуса не выбрал безопасную скорость в условиях выпавших осадков и допустил столкновение с двигавшимися в попутном направлении автомашинами — всего повреждено пять автомобилей, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В МВД добавили, что ДТП стало причиной образования пробок. На месте происшествия работают аварийные комиссары.

Ранее сообщалось, что в Самарской области пассажирский микроавтобус столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. В результате погибли шесть человек и еще девять пострадали.

На Сахалине произошло ДТП с участием школьного автобуса, легкового автомобиля и двух бензовозов. В автобусе находились 11 детей. Восемь из них были доставлены в медучреждение.