Автобус протаранил остановку с людьми в Нефтекамске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автобус въехал в остановку с людьми в Нефтекамске, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошел на Трактовой улице. По информации канала, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек. Всем пострадавшим, в том числе двум детям, понадобилась госпитализация.

В Екатеринбурге тем временем пассажирский автобус врезался в столб. В результате аварии пострадали 11 человек. По данным управления ГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Сулимова и Омской.

Также сообщалось об аварии в Хабаровском крае, в результате которой погибли четыре человека. ДТП произошло у села Дада Нанайского района. По данным региональной прокуратуры, пострадал один человек, он находится в больнице.

В ведомстве уточнили, что авария произошла после того, как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другой машиной.

В аварии в Свердловской области ранее пострадали восемь человек. Шесть из них были госпитализированы, еще два в больницу ехать отказались. Состояние четверых пострадавших оценивается как удовлетворительное. Два человека находятся в реанимации.