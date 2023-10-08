Автобус насмерть сбил подростка на самокате в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус в подмосковном Подольске наехал на двух подростков, пересекавших дорогу на электросамокатах, сообщается на сайте регионального управления МВД. Один ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован, второй погиб на месте.

По предварительной информации, водитель, управляя автобусом, совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП юноша погиб на месте, девушка была доставлена в медицинское учреждение, — уточнили в ведомстве.

Трагический инцидент произошел вечером в субботу, 7 октября, на Революционном проспекте. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее в Петербурге водитель общественного транспорта сбил девушку на пешеходном переходе. Утверждается, что петербурженка вышла на дорогу на запрещающий знак светофора. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали.

Кроме того, на севере Москвы под колеса автобуса попал пенсионер. Он получил множественные травмы и был доставлен в больницу. По данным РЕН ТВ, водитель слишком поздно заметил пешехода и не успел затормозить.