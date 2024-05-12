Водитель легковушки сгорел заживо в ДТП под Новокузнецком Автобус и авто сгорели дотла в ДТП под Новокузнецком

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В ночь на 12 мая под Новокузнецком столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего оба транспортных средства загорелись, сообщает «МК в Кузбассе». По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля скончался.

ДТП произошло около пяти часов утра на въезде в Новокузнецкий район. Согласно опубликованным кадрам, кузов легкового авто от столкновения сильно деформировался. Как утверждают свидетели аварии, водителю автобуса удалось спастись.

Ранее в Донецке произошло ДТП с легковушкой и автобусом, в результате которого погибли два человека. Автомобиль, двигавшийся на большой скорости, выехал на встречную полосу из-за резкого поворота и столкнулся лоб в лоб с пассажирским транспортным средством. От удара у легковушки оторвало крышу.

До этого в Санкт-Петербурге водитель КамАЗа погиб под колесами собственного рабочего автомобиля. При разгрузке щебня мужчина забыл поставить грузовик на ручник. Водитель вышел из кабины, после чего транспортное средство начало двигаться вперед.

Летом в центре Москвы в Хилковом переулке загорелся автомобиль Lamborghini Aventador. По предварительным данным, автомобиль сгорел дотла и не подлежит восстановлению. Водитель быстро выбежал из охваченной огнем машины и не пострадал.