Автобус без водителя прокатился по центру Владивостока и врезался в дом

Фото: Прокуратура Приморского края

Автобус во Владивостоке проехал задним ходом по центру города и врезался в административное здание, сообщает МЧС по Приморскому краю в своем Telegarm-канале. По данным полиции, причиной инцидента стала забывчивость водителя — он не поставил транспортное средство на тормоз и ушел по делам.

Покинув автобус, мужчина не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта. В результате автобус, покатившись задним ходом, въехал в фасад административного здания, — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в момент аварии пассажиров в салоне не было.

На водителя с 16-летним стажем вождения составлен протокол о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с рейсовым микроавтобусом. В результате столкновения с легковым автомобилем погибла одна пассажирка, водители обеих машин получили травмы.

В Самарской области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с двумя грузовиками пять человек погибли, еще 11, включая двоих детей, пострадали.