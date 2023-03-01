Автобус во Владивостоке проехал задним ходом по центру города и врезался в административное здание, сообщает МЧС по Приморскому краю в своем Telegarm-канале. По данным полиции, причиной инцидента стала забывчивость водителя — он не поставил транспортное средство на тормоз и ушел по делам.
Покинув автобус, мужчина не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта. В результате автобус, покатившись задним ходом, въехал в фасад административного здания, — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что в момент аварии пассажиров в салоне не было.
На водителя с 16-летним стажем вождения составлен протокол о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств.
Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с рейсовым микроавтобусом. В результате столкновения с легковым автомобилем погибла одна пассажирка, водители обеих машин получили травмы.
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