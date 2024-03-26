«Авито» проверило пользователя, сдавшего квартиру террористам из «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сервис «Авито» проверил информацию «по пользователям и объявлениям» и не обнаружил запрещенных запросов у пользователя, который сдал квартиру подозреваемым в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе сервиса. Все данные передадут правоохранителям.

Информацию по пользователям и объявлениям уже проверили, наши внутренние детективы и СБ сразу подключаются в таких случаях. Никаких запрещенных запросов, сообщений не обнаружено. Все имеющиеся в нашем распоряжении данные передадим в полицию, — заявили в «Авито».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо вооруженных мужчин ворвались в фойе и начали стрельбу по посетителям. Нападение продолжилось внутри концертной площадки. Позже нападавшие устроили пожар. Преступники пытались скрыться на белом автомобиле Renault, но утром 23 марта их задержали на территории Брянской области.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что число погибших в результате атаки террористов возросло до 139 человек. По его словам, первоначальные результаты расследования говорят о том, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен.