Опубликовано видео авиаударов Су-34 по пунктам временного размещения ВСУ Военкор Руденко опубликовал кадры ударов Су-34 по пунктам размещения ВСУ

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео авиаударов истребителей Су-34 по пунктам временного размещения ВСУ на Херсонском направлении. На кадрах видно, что пункты были уничтожены прямым попаданием.

Ранее было опубликовано видео атаки ВСУ на позиции российских военных у Работино. На кадрах видно, как ВС РФ наносят поражение украинским военным и их технике. 14 сентября российский спецназ «Осман» уничтожил с помощью беспилотника минометный расчет ВСУ у Работино. В тот же день российские военные ликвидировали пехоту украинской армии и американскую боевую машину пехоты Bradley.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении. По его словам, группировку украинских войск обнаружили в районе населенного пункта Новоселовское, после чего по ней нанесли авиационный и артиллерийский удары.

Ранее в ДНР также рассказали, как российские военные охотились на британский танк Challenger 2. ВСУ перебросили машину в район Работино в составе бронегруппы с советскими машинами. Последние, как ожидалось, должны были охранять Challenger 2. Российская разведка вычислила маршруты передвижения и места дислокации бронегруппы.