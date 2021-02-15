Авиасообщение с Сахалином нарушено из-за циклона

Движение междугородных автобусов и авиасообщение на Сахалине временно прекращены из-за погодных условий, сообщили в МЧС по региону.
До улучшения погодных условий отменено междугороднее автобусное сообщение на участках автодорог: Поронайск — Южно-Сахалинск; Поронайск — Александровск-Сахалинский; Макаров — Южно-Сахалинск; Холмск — Южно-Сахалинск; Южно-Сахалинск — Анива; Шахтёрск — Южно-Сахалинск; Углегорск — Южно-Сахалинск и в обратных направлениях, — сказано в сообщении.
Аэропорт будет работать по погоде — в случае улучшении условий, самолёты снова начнут летать.
455 человек и 254 единицы техники работают над устранением последствий циклона. Кроме авиационного и автомобильного сообщения, в регионе отменили поезда по ряду направлений.
По данным МЧС, пока сбоев в работе коммунальных служб и объектов ТЭК не наблюдается.
На дорогах работают шесть постов ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Полёты в обе страны планирует возобновить «Аэрофлот».