Авиасообщение с Сахалином нарушено из-за циклона

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Движение междугородных автобусов и авиасообщение на Сахалине временно прекращены из-за погодных условий, сообщили в МЧС по региону.

До улучшения погодных условий отменено междугороднее автобусное сообщение на участках автодорог: Поронайск — Южно-Сахалинск; Поронайск — Александровск-Сахалинский; Макаров — Южно-Сахалинск; Холмск — Южно-Сахалинск; Южно-Сахалинск — Анива; Шахтёрск — Южно-Сахалинск; Углегорск — Южно-Сахалинск и в обратных направлениях, — сказано в сообщении.

Аэропорт будет работать по погоде — в случае улучшении условий, самолёты снова начнут летать.

455 человек и 254 единицы техники работают над устранением последствий циклона. Кроме авиационного и автомобильного сообщения, в регионе отменили поезда по ряду направлений.

По данным МЧС, пока сбоев в работе коммунальных служб и объектов ТЭК не наблюдается.

На дорогах работают шесть постов ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Полёты в обе страны планирует возобновить «Аэрофлот».