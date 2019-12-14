https://static.news.ru/photo/e5e2bde6-1e42-11ea-bcbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол России в КНДР Александр Мацегора не исключил, что прямое авиасообщение Владивосток — Пхеньян может прекратиться после отъезда северокорейских рабочих из Приморья.

Пока есть корейские рабочие, которые летают, пользуются этим самолётом, рейс есть. Не будет корейских рабочих — обслуживать не будут, — сказал в эфире радиостанции «Владивосток FM» Мацегора.

Он также выразил надежду, что рабочие из КНДР будут всё же востребованы в РФ.

В 2017 году Совбез ООН запретил выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи и потребовал завершить их депортацию до конца 2019 года. Руководитель департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв ранее сообщил, что резолюция ООН будет выполнена в срок. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин подтвердил, что рабочие покинут Россию к концу года.

Как писал NEWS.ru, после вступления резолюции в силу российское руководство начало высылку корейских трудовых мигрантов. В течение 2018 года, согласно данным ООН, с территории РФ было отправлено около трети всех рабочих из КНДР (число всех мигрантов может достигать 30 тыс. человек). Данные Министерства труда РФ за 2018 год свидетельствуют: северокорейцы работают и в других регионах России, причём 40% всех лицензий выдаётся в Москве и Санкт-Петербурге.