Авиапассажир устроил переполох в аэропорту Пулково шуткой о бомбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В петербургском аэропорту Пулково один из авиапассажиров рассказал полицейским об увиденной в багаже соседа бомбе, что повлекло за собой проведение соответствующей проверки, сообщает Telegram-канал SHOT. Взрывоопасный предмет не нашли. По данным канала, мужчина решил разыграть правоохранителей от скуки.

Как стало известно каналу, россиянин собирался лететь в Уфу. В аэропорт он приехал задолго до своего рейса, потому решил скоротать время за употреблением алкоголя. Однако только спиртным развеять скуку ему не удалось, поэтому мужчина решился на розыгрыш.

После его сообщения о бомбе аэропорт был оцеплен и туда прибыли специалисты, которые проверили помещение и находившихся в нем людей. Эвакуация не проводилась.

Автора ложного сообщения о бомбе сняли с рейса и отправили на медицинское освидетельствование. Уголовное дело в отношении него пока не возбуждено.

Ранее сообщалось, что житель Владимира наврал сотрудникам гостиницы о готовящемся взрыве. Он хотел спровоцировать эвакуацию, чтобы находившаяся в гостинице москвичка, которая ему понравилась, присоединилась к его компании в кафе. За заведомо ложное сообщение о теракте ему грозит до пяти лет лишения свободы.