Авиалайнер вынужденно сел в Красноярске из-за пьяного дебошира на борту

Фото: Международный аэропорт Красноярск

Самолет, следовавший из Москвы в Благовещенск, вынужденно сел в аэропорту Красноярска, рассказала представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, опубликованным в Telegram-канале «МВД Медиа», причиной посадки стало неадекватное поведение одного из пассажиров. Он распивал алкоголь, вел себя агрессивно и отказывался выполнять требование экипажа воздушного судна.

Авиалайнер приземлился в красноярском аэропорту имени Д.А. Хворостовского. По предварительным данным, дебоширом оказался 31-летний житель Амурской области. За нарушение правил поведения на борту мужчине отказали в дальнейшем перелете. В настоящее время он находится в дежурной части. Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, нарушителю грозит штраф.

В настоящее время проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — подытожила Волк.

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