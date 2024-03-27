Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») оштрафована на 30 тысяч рублей за овербукинг, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Перевозчик продал билетов больше, чем было предусмотрено мест на борту.

Установлено, что в ноябре 2023 года двум пассажирам авиакомпании, следовавшим из Новосибирска в Красноярск, отказано в реализации воздушной перевозки в связи с превышением количества пассажиров, ожидаемых к перевозке, над количеством мест на борту воздушного судна, — говорится в сообщении.

Гендиректору компании вынесли представление об устранении нарушений, приняты направленные на устранение и дальнейшее недопущение подобных случаев меры. В итоге все пассажиры были доставлены в пункт назначения, им предоставили компенсацию в размере 2,5 тысячи рублей каждому. Авиакомпания привлечена к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям НПА (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ). Штраф составил 30 тысяч рублей.

Ранее руководитель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что гражданам, купившим билет на самолет или поезд либо забронировавшим номер в гостинице, но не получившим услугу из-за отсутствия мест, должна полагаться компенсация. По его словам, в сфере туризма потери от овербукинга должны компенсировать страховка и создание единой системы электронных путевок.