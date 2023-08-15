Авиакомпания «Икар» доставила в Турцию из Екатеринбурга 400 пассажиров

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Компания «Икар» доставила в Турцию около 400 пассажиров, которые не могли вылететь из Екатеринбурга из-за задержки рейсов авиакомпании Red Wings, сообщила Росавиация. Предварительно время вылета было установлено на 00:30 по московскому времени.

Авиакомпания «Икар», которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталью, доставила в 22:45 мск к месту отдыха около 400 пассажиров, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристы из Екатеринбурга на двое суток застряли в Кольцово из-за задержки рейса WZ-3061 авиакомпании Red Wings в Анталью, самолет должен был вылететь еще 13 августа. По данным онлайн-табло, вылет перенесли на 15 августа.

Аналогичная ситуация произошла и с екатеринбуржцами, отдыхавшими в Турции: они почти двое суток ожидают рейс WZ-3062, чтобы улететь домой. Как уточнили в авиакомпании, пассажирам рейсов предоставлены еда и напитки, они размещены в гостиницах.

Дело взяла на контроль омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Уполномоченный по правам человека поддерживает контакт с пассажирами и транспортной прокуратурой. По ее словам, причиной задержки стало отсутствие самолета из-за ограниченного авиапарка.