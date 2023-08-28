Авиадебошир пытался прорваться в кабину пилотов на рейсе Москва — Барнаул Жителю Алтайского края грозит до семи лет за пьяный дебош на борту лайнера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авиадебошир из Алтайского края предстанет перед судом после того, как напал на бортпроводника и попытался прорваться в кабину пилотов на борту самолета, следовавшего из Москвы в Барнаул, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ о хулиганстве с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка.

Обвиняемый <...> попытался проникнуть в кабину пилотов самолета, применяя насилие к бортпроводнику, попытавшемуся прекратить его противоправные действия, создал ситуацию, угрожающую безопасности полета, — сообщили в прокуратуре.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело в отношении авиадебошира направлено в суд. По статье о хулиганстве обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел в феврале 2023 года на борту самолета авиакомпании «Победа», уточнили в ведомстве.

В январе 2023 года с рейса Новосибирск — Нерюнгри высадили двух пассажиров, которые проявляли агрессию и нецензурно выражались в адрес бортпроводников и других пассажиров. По решению командира воздушного судна на борт был вызван наряд полиции. На дебоширов составили административный протокол о мелком хулиганстве. Из-за инцидента вылет задержался почти на 1,5 часа.