Авиационную опасность объявили в российском регионе Гусев: в Воронежской области появилась авиационная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил авиационную опасность на всей территории региона. В своем Telegram-канале он призвал всех жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты и кладовые.

Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая, — указал он.

Ранее в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали спуститься в укрытия. Также о ракетной опасности сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до получения сигнала «Отбой ракетной опасности». Такой сигнал прозвучал уже спустя 14 минут.

До этого ракетная опасность была объявлена на территории Курской области, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он призвал жителей найти укрытие.

Кроме того, Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью оперативно-тактической ракеты «Точка-У» и выпустили БПЛА самолетного типа в сторону Брянской области. Средствами ПВО обе цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.