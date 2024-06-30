Авиационную опасность объявили в российском регионе Сальдо: в Херсонской области объявлена авиационная опасность

Фото: МО РФ

В Херсонской области действует предупреждение об авиационной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными, — написал Сальдо.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в городе работает сигнал воздушной тревоги. Он посоветовал людям, находящимся в многоквартирных домах, плотно закрыть все окна и ни в коем случае к ним не подходить. Также горожан попросили перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться в комнате с несущими стенами.

Ранее сигнал ракетной опасности зазвучал в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя сирены.

9 июня ВСУ за сутки выпустили по шести районам и двум городам Белгородской области 143 снаряда. Регион атаковали не менее 49 беспилотников, с них было сброшено три взрывных устройства. За отчетный день повреждения выявлены в трех квартирах, 19 частных домах, 25 автомобилях, двух административных зданиях, храме и двух складских помещениях, отметил Гладков.