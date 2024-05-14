Авиационная опасность объявлена в российском регионе Губернатор Гусев: авиационная опасность объявлена в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он призвал жителей зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — написал он.

Днем ранее Александр Гусев объявлял в регионе режим опасности атаки беспилотников. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Российская ПВО готова к отражению возможной атаки, предупредил он.

Тогда же глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород, противник задействовал два беспилотника самолетного типа. По его словам, один из дронов упал и сдетонировал на парковке коммерческого предприятия, в результате восемь легковых автомобилей были посечены осколками.

Гладков добавил, что второй беспилотник упал рядом с многоквартирным жилым домом, однако детонации не произошло. На место происшествия прибыли взрывотехники, они забрали аппарат для обезвреживания. В результате атаки обошлось без пострадавших.