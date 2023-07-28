Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли в Сулаке

Фото: МЧС России

Жители в Сулаке в поле нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Махачкала № 1». По информации канала, мужчины изначально приняли ее за металлолом и хотели сдать.

Бомбу опознали проезжающие мимо люди. Они вызвали спецслужбы, которые обезвредили боеприпас.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Воронежа прятала гранаты и взрывчатку на грядках. Схрон боеприпасов обнаружили рабочие во время стройки. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в случае обвинительного приговора ей грозит до 11 лет лишения свободы.

До этого стало известно, что москвичка чуть не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово. Территорию обнаружения предмета, похожего на боеприпас, возле шоссе Энтузиастов оцепили.

В Ессентуках местный житель спрятал целый арсенал в огороде. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина хранил оружие и боеприпасы в 200-литровой бочке с зерном. В ней находились граната Ф-1, запал УЗРГМ, свыше десятка снарядов для гранатометов, пистолет и патроны, уточнил канал.