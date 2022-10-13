Авария в Подмосковье унесла жизни четырех человек

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В Московской области произошла авария, в результате которой погибли четыре человека, сообщили ТАСС представители ГУ МВД России по региону. На трассе Москва — Дмитров — Дубна столкнулись грузовик КамАЗ и автомобиль Peugeot, затем начался пожар. ДТП произошло примерно в 03:30 мск на 1-м километре дороги.

Водитель, управляя автомобилем Peugeot, совершил попутное столкновение с грузовой автомашиной, после чего произошло возгорание автомашины иностранного производства. В результате ДТП, предварительно, четыре человека погибли, — сообщил источник.

Собеседник уточнил, что в настоящий момент компетентные службы выясняют возраст погибших.

Ранее стало известно, что автобус международного перевозчика, ехавший из Риги в Санкт-Петербург, столкнулся лоб в лоб с грузовиком КамАЗ на трассе под Кингисеппом. Один человек погиб, еще пятеро госпитализированы.

В МЧС России по Ленинградской области сообщили NEWS.ru, что в автобусе находилось 16 человек.