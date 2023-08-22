Авария с участием 12 легковушек и одной «Газели» произошла в Пензе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12 легковых автомобилей и одна «Газель» столкнулись на трассе в Пензе, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД УМВД России. В результате происшествия пострадали три человека, один из которых был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

В результате происшествия водители автомобилей HAVAL и Renault после оказания медицинской помощи были отпущены. Водитель автомобиля Volvo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на дороге столкнулись 13 автомобилей, среди которых 11 иномарок, в том числе Porsche Cayenne, один отечественный «ВАЗ-21102» и «Газель». На месте инцидента работают сотрудники региональной Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось об аварии на трассе в Волгодонском районе Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли восемь человек, среди которых четверо детей.

На месте трагедии работают следственная группа регионального СК. Губернатор уточнил, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля.