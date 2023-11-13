Авария с опрокидыванием авто в кювет унесла жизнь беременной жещины Беременная женщина погибла в аварии в Приморском крае

Фото: t.me/prosecutor_pk

Авария с участием автомобиля Toyota Platz произошла на 343-м километре автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток в районе села Сальское Дальнереченского района, сообщила прокуратура Приморского края. В результате инцидента погибла беременная женщина. По информации ведомства, она не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет.

Утром 13 ноября 2023 года на 343-м километре автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток в районе села Сальское Дальнереченского района местная жительница 1994 года рождения не справилась с управлением, совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летняя беременная женщина, управлявшая автомобилем Toyota Platz, получила травмы, не совместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал межрайонный прокурор, который займется координацией деятельности правоохранительных органов. Установление обстоятельств случившегося поставлено на контроль прокуратуры.

Ранее сообщалось об аварии с участием нескольких автомобилей на Московском скоростном диаметре. Одна из машин в результате происшествия перевернулась на сторону встречного движения.