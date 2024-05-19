Авария с грузовиком унесла жизни трех человек Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столкновение легкового автомобиля Hyundai Creta со стоявшим на обочине грузовиком Renault произошло на трассе в Тихорецком районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону. Жертвами аварии стали три человека.

Сегодня в Тихорецком районе на автодороге «Обход города Тихорецка» 59-летний житель Новопокровского района за рулем Hyundai Creta не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине грузовым Renault, — говорится в публикации.

По словам заместителя командира отдельного взвода Госавтоинспекции Тихорецкого района старшего лейтенанта полиции Андрея Иванова, 59-летний водитель легковушки и две женщины, находившиеся в салоне, погибли до приезда медиков. По факту произошедшего ведется следствие.

Ранее в Кингисеппском районе Ленинградской области ковш экскаватора пробил кабину грузовика. В результате удара водитель большегруза получил множественные травмы и переломы, он скончался через час.

До этого в Кирове фура насмерть сбила девятилетнего мальчика. По данным полиции Кировской области, водитель грузовика переехал ребенка, после чего продолжил движение. При этом другие автомобилисты также не останавливались.