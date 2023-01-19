Гражданин Китая погиб в аварии с грузовиком под Петербургом РЕН ТВ: два человека погибли в аварии под Петербургом, в их числе гражданин КНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области, на 19-м километре дороги «Петергоф — Кейкино», произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, передает РЕН ТВ. Еще четверо получили травмы. Отмечается, что на дороге автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с прицепом грузовика. Одним из погибших был гражданин Китая.

В результате водитель автопоезда и его пассажир, оказавшийся гражданином Китая, скончались на месте. Тяжелые травмы получили еще два гражданина КНР, которые были в грузовике, их госпитализировали, — говорится в сообщении.

За рулем машины находилась женщина. В результате ДТП она получила повреждения и была доставлена в больницу.

Ранее три человека погибли в результате столкновения грузовика КамАЗ с маршрутным такси в Кировском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД. В результате ДТП семь человек пострадали.

До этого в Волгоградской области фура столкнулась с автобусом, выехав на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали девять человек, среди них девочка четырех лет.