Авария на трассе в Ростовской области унесла жизни четырех человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе Ростов — Волгодонск в Багаевском районе Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. По данным ведомства, в результате ДТП четыре человека погибли, один пострадал. На месте работают сотрудники полиции, они устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Cerato под управлением мужчины, чья личность еще не установлена. Авария унесла жизни водителей и пассажиров обеих машин. В живых осталась одна из пассажирок Hyundai, ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате аварии лоб в лоб на Ям-Ижорском шоссе в Санкт-Петербурге. 54-летний водитель, управляя автомобилем Nissan черного цвета, при обгоне выехал на полосу встречного движения, но не успел завершить маневр. В итоге он влетел в двигающуюся навстречу машину той же марки, но белого цвета, под управлением 42-летней женщины. От удара скончались оба водителя.

До этого автомобиль-такси врезался в Китайгородскую стену в центре Москвы. Сразу после удара транспортное средство загорелось. Авария произошла неподалеку от дома № 6 по улице Варварке. Водитель транспортного средства по какой-то причине оказался на тротуаре во время движения, потерял управление и врезался в стену. Автомобиль сразу же вспыхнул.