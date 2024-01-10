Тысячи жителей Владивостока остались без отопления Прокуратура: более трех тысяч жителей Владивостока остались без отопления

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Более трех тысяч жителей Владивостока остались без отопления в результате аварии на теплосети, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья. По факту произошедшего проводится проверка, восстановление теплоснабжение поставлено надзорным ведомством на контроль.

В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется для более трех тысяч жителей 18 многоквартирных домов, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что авария произошла накануне вечером на воздушном участке теплосети. В результате оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 по улице Калинина. Прокуратура потребовала немедленного устранения последствий аварии, ее представитель выехал на место происшествия.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после масштабной аварии, лишившей тепла и света десятки тысяч людей в подмосковном Подольске. В ходе следственных мероприятий был задержан замглавы города. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Также задержан начальник котельной.