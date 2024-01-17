Аварийная посадка вертолета оставила без света четыре района под Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет совершил аварийную посадку на трассе в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Воздушное судно задело линию электропередач, что привело к обесточиванию четырех районов.

В результате аварийной посадки вертолета на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области произошел обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет. В результате происшествия обесточены четыре муниципальных образования — Севский, Суземский, Брасовский и Комаричский районы, — написал губернатор.

Он добавил, что энергоснабжение двух районов – Брасовского и Комаричского – уже восстановлено за счет дополнительных источников питания. Подача электроэнергии еще в два района будет возобновлена в ближайшее время, заверил Богомаз.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае совершил аварийную посадку вертолет Ми-2. Причиной этого стал отказ двигателя. На борту находились пилот и линейный трубопроводчик, они проводили плановый облет нефтепровода на территории Георгиевского городского округа. В результате жесткой посадки вертолет получил повреждения, экипаж не пострадал.