https://static.news.ru/photo/8c047bec-c71d-11e9-bd77-fa163e074e61_660.jpg Фото: videoblocks.com

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи, на которой глава его пресс-службы Ирина Алашкевич назвала «бичами» и «быдлом» пострадавших от паводка жителей области.

Мы получили предварительные данные, что это монтаж, — сказал Левченко.

Сейчас губернатор настаивает ещё на одной или двух экспертизах для большей объективности, передаёт ТАСС. Левченко при этом отмечает, что на них уйдёт не менее недели.

Он также отметил, что решение о дальнейшей судьбе Алашкевич будет принято в зависимости от результатов экспертизы.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Алашкевич. Женщина в грубой форме высказывается о пострадавших во время наводнения в Иркутской области жителях. По её словам, на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди с «двумя классами образования».

Кроме того, чиновница назвала жителей Тулуна «быдлом» и «бичами».

При этом эксперты заявляли, что голос на записи принадлежит Алашкевич. Сама глава пресс-службы эту информацию опровергла.

News.ru в своей авторской колонке порассуждал о том, как «народный» русский язык приходит на смену чиновничьего новояза и почему якобы произнесённый чиновницей монолог уже никого не удивляет.