Атаку дронов отразили над Ростовской областью Слюсарь: в Ростовской области ПВО отразила атаку дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью 26 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Тип дронов и их количество он не указал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — написал глава области.

Ранее стало известно, что за сутки Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали Донецкую Народную Республику. Глава региона Денис Пушилин отметил, что противник применял ствольную артиллерию калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, ВСУ ударяли по Лисичанску в Луганской Народной Республике. В результате атак погибла одна из девятилетних девочек-близняшек, которая получила серьезные ранения. Медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Сведения об атаках поступали и из Белгородской области. Украинская армия атаковала с помощью БПЛА легковой автомобиль на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе. Жертвами атаки стали двое мирных жителей. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.