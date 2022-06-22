Атаковавшие Новошахтинский НПЗ беспилотники произвели на Украине Глава Ростовской области не исключил, что атаковавшие Новошахтинский НПЗ беспилотники произвели на Украине

Фото: Пресс-служба МЧС по Ростовской области/РИА Новости

Беспилотники, атаковавшие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области, предположительно, были произведены на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным — украинского производства. Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника, — заявил он.

Голубев также сообщил, что на территории предприятия продолжаются следственные мероприятия, в ходе которых эксперты оценивают возможность продолжения работы завода. Ранее он заявил, что на территории НПЗ были найдены обломки БПЛА.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел утром 22 июня. Площадь горения составила порядка 50 квадратных метров.