Атаке ВСУ подверглись три населенных пункта РФ Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших среди мирного населения нет.

Глава региона сообщил, что в селе Муром пострадали постройки и повреждена линия электроснабжения, в Архангельском — посечены частные домовладения, повреждены линии газо- и электроснабжения, в Первомайском — дрон повредил кровлю хозпостройки.

Ранее Гладков информировал, что в результате атаки FPV-дрона на частный автомобиль погиб четырехлетний ребенок. Он добавил, что все пассажиры автомобиля получили осколочные ранения. Дедушка погибшего ребенка находится в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение брюшной полости. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор.

30 июня дроны Вооруженных сил Украины атаковали населенные пункты Безымено, Смородино и Пороз Грайворонского городского округа, во всех случаях обошлось без пострадавших. Гладков уточнил, что в селе Безымено полностью разрушены три частных дома, поврежден неработающий магазин и линии газоснабжения. В двух частных домовладениях села Смородино выбиты окна и посечены заборы, в одном легковом автомобиле выбито заднее стекло. В селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, повредив его.