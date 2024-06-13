Атака ВСУ унесла жизнь пожилой жительницы Новой Каховки Сальдо: один человек погиб, трое пострадали при атаке ВСУ на Херсонскую область

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

78-летняя женщина погибла в результате обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины, еще один пожилой мужчина получил множественные ранения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, также от ударов ВСУ пострадали двое мирных жителей Алешков, их доставили в больницу для оказания медпомощи.

В Новой Каховке в результате прилёта снаряда погибла 78-летняя женщина, 66-летний мужчина получил множественные ранения на собственном подворье. В Алешках ранены два мирных жителя — 1989 и 1994 года рождения. Все трое пострадавших доставлены в больницу для оказания медпомощи, — написал он.

Сальдо добавил, что в результате обстрела в Новокаховском горокруге были повреждены электросети. По его словам, по меньшей мере семь населенных пунктов, в которых проживают порядка 4 тысяч человек, оказались обесточены.

Аварийные бригады обследовали место повреждения и приступят к устранению неисправностей, как только позволят условия безопасности, — отметил он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о гибели мирного жителя при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО по городу Шебекино. По его информации, мужчина скончался до приезда медиков.