78-летняя женщина погибла в результате обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины, еще один пожилой мужчина получил множественные ранения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, также от ударов ВСУ пострадали двое мирных жителей Алешков, их доставили в больницу для оказания медпомощи.
В Новой Каховке в результате прилёта снаряда погибла 78-летняя женщина, 66-летний мужчина получил множественные ранения на собственном подворье. В Алешках ранены два мирных жителя — 1989 и 1994 года рождения. Все трое пострадавших доставлены в больницу для оказания медпомощи, — написал он.
Сальдо добавил, что в результате обстрела в Новокаховском горокруге были повреждены электросети. По его словам, по меньшей мере семь населенных пунктов, в которых проживают порядка 4 тысяч человек, оказались обесточены.
Аварийные бригады обследовали место повреждения и приступят к устранению неисправностей, как только позволят условия безопасности, — отметил он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о гибели мирного жителя при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО по городу Шебекино. По его информации, мужчина скончался до приезда медиков.