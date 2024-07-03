Два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины пытались атаковать Новороссийск в ночь на 3 июля. Какие известны подробности и последствия попытки удара?
Что известно об атаке на Новороссийск
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в 02:41 по московскому времени сообщил об атаке безэкипажных катеров и ограничении движения в районе набережной от улицы Исаева до Алексино. Он попросил население сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и напомнил о запрете съемки и публикации фото и видео работы специальных и оперативных служб.
Как отметил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в акватории Черного моря на протяжении более получаса были слышны взрывы.
«Уже более 30 минут в акватории, прилегающей к городу, слышны взрывы. Подразделения русской армии отражают атаку безэкипажных катеров (БЭК)», — написал он в своем Telegram-канале.
В 04:21 Кравченко заявил об отмене угрозы атаки, но предупредил о проведении оперативных мероприятий по обследованию акватории бухты.
«Опасности для жителей города-героя нет! От всех новороссийцев и себя лично благодарю наших военнослужащих за оперативное реагирование и защиту родного города-героя», — отметил мэр.
Минобороны РФ уточнило, что в ночь на 3 июля в акватории Черного моря российскими силами уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Новороссийск.
«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска», — сообщили в ведомстве.
Что известно о последствиях атаки на Новороссийск
Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на город Новороссийск повреждения получили два коммерческих помещения и квартира. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.
«Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Все ограничения сняты. По заявлениям от жителей первой береговой линии продолжаются поквартирные обходы для уточнения повреждений имущества. На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет», — заявил мэр города.
Морской порт Новороссийска после отражения атаки безэкипажных катеров работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в администрации города.
«Судоходство в порту Новороссийска после атаки безэкипажных катеров минувшей ночью не нарушено. Порт работает в штатном режиме. Ограничений нет. Объекты не пострадали», — заявили в администрации.
Об атаке безэкипажных катеров ВСУ на порт Новороссийска было доложено президенту России Владимиру Путину, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во время СВО президент круглосуточно находится на связи с военными и получает от них доклады.
«По линии военных президенту постоянно идут доклады, круглосуточно. Это постоянно осуществляется в ходе СВО», — сказал представитель Кремля.
Информации о повреждении или уничтожении кораблей ВМФ РФ не поступало.
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