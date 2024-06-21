Атака ВСУ на Крым 21 июня: жертвы, сбит ли российский вертолет Ка-29

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минувшей ночью 21 июня в северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины, заявили в Минобороны России. Какие еще последние новости выходили об этой атаке?

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», — добавили в МО РФ.

Информации о жертвах и раненых в Крыму не поступало.

Как ВСУ атаковали Крым ночью

«Ночью ВСУ спустя небольшой промежуток времени провели новую массированную атаку по южным российским территориям, включая Херсонскую и Запорожскую области, Крым и Краснодарский край. Налет был проведен в несколько последовательных волн. А сами дроны запущены с более шести направлений: со стороны Одессы, Ильичевска, Николаева и Кривого Рога. Подразделения ПВО в Херсонской и Запорожской областях начали работу в районе 22–23 часов. Расчетами ЗРПК „Панцирь-С1“ было сбито более 15 БЛА. А к полуночи включились расчеты 31-й дивизии, самолеты морской авиации и стрелковые отряды в Крыму, которыми уничтожена большая часть БЛА в разных частях полуострова», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала отметили, что еще несколько десятков беспилотников, преодолев Азовское море, были сбиты над Ейском, Козетом, Энемом в Краснодарском крае, а целью вновь были нефтебазы и аэродромы ВС РФ.

Фото: МО РФ Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

«Всего за прошедшую ночь удалось уничтожить 114 дронов, при этом в результате падения одного из обломков БЛА погиб житель одного из населенных пунктов в Краснодарском крае. Тем не менее расслабляться не стоит. После таких налетов следуют ракетные удары, поскольку цель массированного пуска БЛА в том, чтобы заставить подразделения ПВО израсходовать боекомплект. Более того, параллельно с атаками дронов пускают к побережью Крыма БЭКи. Замысел прост — подставить под пуски российских ЗРК российскую же авиацию, направленную на борьбу безэкипажными катерами. К тому же с самого утра в акваторию Черного моря прилетел американский беспилотник RQ-4B, который прибыл не только для оценки ночной атаки, но и выявления новых потенциальных целей для атаки», — добавил «Рыбарь».

После ночной попытки комбинированного удара по Крыму в Черное море ушел работать высотный беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk позывным FORTE15, написала «Военная хроника».

Telegram-каналы «Воевода Вещает» и «Военный осведомитель» сообщили о якобы потере вертолета Ка-29 в процессе отражения одновременной атаки дронов-камикадзе и БЭКов на Крым.

«Есть две версии произошедшего: атака самого беспилотника по вертолету или случайный огонь российского ПВО по вертолету, пишет Telegram-канал „Осведомитель“. Канал „Тринадцатый“ придерживается второй версии. Комплекс „Панцирь“ из-за неисправности системы „свой — чужой“ открыл огонь по Ка-29. Погибло четыре человека. Канал Fighterbomber также намекает, что причиной инцидента стала неработающая система „свой — чужой“», — заявил Telegram-канал BRIEF.

Минобороны РФ информацию о якобы потере вертолета Ка-29 никак не комментировало.

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