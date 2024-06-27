Атака ВСУ на грузовик оставила без воды все село в Херсонской области ВСУ атаковали дроном водовоз у селя Софиевка

Фото: МО Украины

Жители села Софиевка Херсонской области остались без воды из-за атаки дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава Каховского округа Павел Филипчук. По его словам, украинские силы ударили по сотрудникам «Коммунального сервиса Каховки» (КСК), которые везли питьевую воду в село. Снаряд взорвался в 20 метрах от водовоза.

Взрывом накрыло сотрудников КСК, когда они везли питьевую воду в Софиевку. Дрон взорвался в 20 метрах от машины. Повезло, что фугасный, а не осколочный — людей только оглушило, не ранило, — говорится в сообщении.

Филипчук отметил, что на помощь коллегам отправились сотрудники территориального управления. Поблизости они наткнулись еще на два упавших БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников над несколькими регионами России. В частности, над территорией Тверской области поражены четыре БПЛА. Также два дрона подбили в Московской области и один — в Белгородской.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что атаковавшие ночью Тверскую область украинские дроны, были нацелены на местный опытный завод. По данным канала, первый раз предприятие было атаковано около двух часов ночи. В публикации уточняется, что всего противник применил четыре БПЛА.