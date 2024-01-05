Атака ВСУ на Белгород и Крым 5 января: последние новости, что взорвали ВСУ атаковали Белгород и Крым ракетами «Ольха» и дронами

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Крым в ночь на пятницу, 5 января. Первая попытка атаки произошла 4 января около 20:40 в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. О новых атаках ВСУ на российские регионы и количестве пострадавших читайте в материале NEWS.ru.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря», — заявили в Минобороны.

Взрыв в Новороссийске, 36 украинских дронов

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Новороссийска в Краснодарском крае прогремел взрыв. Канал уточнил, что, по предварительным данным, сработала система ПВО.

Местные жители рассказали каналу, что над городом был слышен громкий взрыв, от которого затрясло окна. Также канал сообщил о массовой атаке дронов на Крымский полуостров.

Telegram-канале BRIEF также написал о работе ПВО в районе Керченского пролива. Кроме того, канал сообщил о звуках взрывов у юго-востока Крыма и Новороссийска.

Позднее стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Оставшихся на мосту попросили сохранять спокойствие.

Эвакуация граждан в Севастополе

Более сотни человек оказались в зоне эвакуации после атаки ВСУ, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, одна из ракет упала в реку.

«На улице Глухова произошло попадание осколка от сбитой ракеты, что привело к эвакуации трех человек из задетого дома. Семью временно разместили в специальном месте для проживания. В селе Черноречье часть обломков ракеты оказалась в реке, и их планируют вывезти на специальный полигон для уничтожения. В зону эвакуации попали 47 домов, где проживают 99 человек, включая 15 детей», — сообщил Развожаев.

Он также добавил, что подтвердилась информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ. Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения, отметил Развожаев.

Атака ВСУ на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Он призвал жителей уйти в укрытия.

Системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Инцидент произошел 4 января около 23:40 мск.

Telegram-канал BRIEF опубликовал видео момента прилета снаряда ВСУ во двор жилого дома в Белгороде.

Кадры с места атаки, пострадавшие

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в своем Telegram-канале фото с места прилетов снарядов ВСУ по городу. По его словам, в результате обстрела были повреждены более 30 автомобилей, выбиты около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко.

В результате обстрела Белгорода украинской армией пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

«Есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу № 2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сказал глава региона.

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