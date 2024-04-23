Атака ВСУ на автомобиль в Запорожской области привела к жертвам Рогов: четыре человека погибли при атаке БПЛА ВСУ в Запорожской области

Фото: МО Украины

Атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль с мирными жителями привела к гибели четырех человек в районе поселка Мирное в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные видели, по кому наносили удар.

Четыре человека погибли при атаке беспилотника нацистов на автомобиль с мирными жителями в районе посёлка Мирное в Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Белгородской области российские средства противовоздушной обороны сбили ракету, выпущенную ВСУ из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Атака была пресечена 22 апреля около 15:40 мск.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО из-за беспилотника. По его словам, летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован на подлете к городу.

В Министерстве обороны РФ до этого сообщили, что в небе над Брянской областью около 23:30 мск в субботу, 20 апреля, сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, атаке также подверглась Белгородская область. В этом регионе уничтожили один БПЛА.