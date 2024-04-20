Атака БПЛА привела к повреждениям энергетической инфраструктуры под Калугой Шапша: взрыв БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру в Калужской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрыв беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области привел к повреждению энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения, — написал он.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что один человек погиб и еще двое пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у него были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте.

До этого Владислав Шапша рассказал, что российские силы ПВО ночью подавили четыре беспилотника над территорией региона. Инцидент произошел в Дзержинском районе, обошлось без пострадавших и разрушений. Позднее Шапша заявил о трех украинских БПЛА, уничтоженных в небе над регионом.