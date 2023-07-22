Атака БПЛА на Крым привела к взрыву на складе боеприпасов Аксенов сообщил о детонации на складе боеприпасов в результате атаки БПЛА на Крым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что атака украинского беспилотника на Красногвардейский район спровоцировала детонацию на складе боеприпасов. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, уточнил он. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет, — написал Аксенов.

По словам главы Крыма, принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Также временно приостановлено движение по Крымской железной дороге. Все последствия происшествия планируется устранить в кратчайшие сроки. Аксенов уточнил, что информация по сообщению поездов будет публиковаться на сайте Минтранса Крыма.

О попытке украинских дронов атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма Аксенов сообщил часом ранее. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и профильных служб, уточнил он.

Ранее беспилотник ВСУ также атаковал один из населенных пунктов Крыма. По словам Аксенова, в результате происшествия погибла девочка-подросток. Различные повреждения получили четыре административных здания населенного пункта.