Астраханский губернатор призвал не верить в провокации после ночной атаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью ВСУ попытались атаковать беспилотниками один из объектов в Астраханской области, нападение отразили, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале. Он призвал жителей не поддаваться на провокации и пообещал информировать о происходящем.

Сегодня ночью была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Атака была отражена. <...> Уважаемые астраханцы, прошу вас не поддаваться на провокации, буду лично информировать вас обо всех значимых событиях, — написал Бабушкин.

Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности, отметил глава области. По данным Минобороны РФ, в Астраханской, Белгородской, Ростовской, Тульской, Брянской областях, в Краснодарском крае и над Крымом за минувшую ночь сбили 25 дронов.

В акватории Черного моря были уничтожены два украинских беспилотных судна, которые двигались в сторону Крыма. Накануне около 15:30 в юго-западной части Черного моря морская авиация также уничтожила украинский безэкипажный катер. В этот же день около 15:00 мск были обнаружены еще два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Они были уничтожены с помощью армейской авиации.