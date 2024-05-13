Астраханский депутат планирует покупку новой машины после подрыва старой Выживший после подрыва машины депутат Харитонов сообщил о планах купить новую

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Депутат Астраханской областной думы от «Единой России» Денис Харитонов, чей автомобиль подорвали в зоне проведения СВО 12 мая, планирует приобрести новую машину, об этом он рассказал «Газете.Ru». Как отметил народный избранник, транспортное средство было специально приобретено для работы в зоне боевых действий.

Будем планировать, наверное, покупку какого-то транспортного средства для передвижения, других вариантов пока у нас не предвидится. Этот автомобиль был, в принципе, приобретен для того, чтобы работать на СВО, то есть недорогой надежный автомобиль, с которым если что случится, будет не столь сильно жалко, — заявил Харитонов.

Депутат добавил, что во время подрыва автомобиля он направлялся из зоны спецоперации в Астрахань по трассе Таганрог — Ростов. По словам Харитонова, ему удалось избежать травм, у него лишь подпалило волосы. Он отметил, что не испугался, но эмоций было более чем достаточно.

Ранее Харитонов сообщил о подрыве его автомобиля в зоне проведения СВО, машина сгорела дотла. Он смог спасти раненого товарища и важные документы. Позднее депутат опубликовал видео подрыва его автомобиля. На кадрах видно, как транспортное средство полыхает на дороге.