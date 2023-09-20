Астраханец получил условный срок за угрозы взорвать две школы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жителя Астраханской области приговорили к четырем годам условно за угрозы терактов в двух школах города Ахтубинска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. По данным спецслужбы, астраханец разместил в соцсети посты с угрозами нападений на школы, одно из которых он обещал совершить в день встречи выпускников, чтобы пострадало как можно больше людей.

По переданным УФСБ материалам региональным УМВД в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Ахтубинского района. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), — сообщили в ведомстве.

В УФСБ уточнили, что осужденный публиковал сообщения с угрозами нападений и взрывов в школах № 5 и № 6 Ахтубинска в январе 2023 года. Обвиняемый разместил посты в социальной сети «Одноклассники», причем одно из сообщений опубликовал от лица своей знакомой, указав ее имя и номер телефона.

В начале сентября ряд школ и торговых центров Москвы получили сообщения с угрозами взрыва. СМИ писали, что анонимные звонки, по предварительным данным, совершались с территории Украины.